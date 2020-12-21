Певец Юрий Лоза оценил закрытие шоу «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/c67cf402-42e1-11eb-96de-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: vk.com/nomoiplot

Певец и музыкант Юрий Лоза прокомментировал закрытие реалити-шоу «Дом-2».

Если решили закрыть, значит, либо считают, что построили, либо решили, что ничего у сидельцев «Дома-2» при всём желании не получится, — написал Лоза в социальной сети.

Телеканал ТНТ принял решение о закрытии реалити-шоу «Дом-2». Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Он будет в формате большого двухчасового финала.

Реалити-шоу впервые появилось в эфире телеканала в 2004 году. Директор телеканала Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска телевизионное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта в эфирной сетке канала займут пять программ в жанре стендап.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.

Ранее NEWS.ru писал, что реалити-шоу «Дом-2» не закроется окончательно, проект просто поменяет формат и канал, где будет выходить. Об этом сообщил сотрудник скандального шоу.