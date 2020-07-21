Певец Юрий Антонов госпитализирован в столичную больницу

https://static.news.ru/photo/bc04bf9c-cb3a-11ea-9583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

75-летний исполнитель Юрий Антонов был госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с ногой.

Медики сделали ему операцию и перевели музыканта в общую палату. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает «Вечерняя Москва».

В январе 2020 года Антонову делали операцию на коленном суставе. Тогда исполнитель рассказывал, что его лечили от «застарелой болезни». Музыкант признавался, что в период восстановления ему было одиноко, поскольку никто не интересовался его состоянием здоровья, а только просили выступить на том или ином концерте.

NEWS.ru писал, что в феврале Антонов перенёс концерт к 75-летию. Он заявил, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что подготовка к концертам идёт полным ходом, этим занимаются его доверенные лица.