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Шоу-бизнес

Певец Юлиан призвал «обедневших» звёзд продать яхты и открыть бизнес

14:29, 29 декабря 2020
Юлиан Юлиан Фото: radio_julian/instagram.com

Звёзды, которые жалуются на нелёгкую жизнь в связи с пандемией, должны продать свои виллы и яхты и открыть бизнес, заявил певец Юлиан.

Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег, — сказал певец порталу Sobesednik.ru. 

Сам певец в период кризиса открыл кафе «Русские вальсы» в Суздале.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети раскритиковали Владимира Преснякова и Наталью Подольскую за покупку новой квартиры на Кутузовском проспекте в Москве. 

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