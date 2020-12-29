Певец Юлиан призвал «обедневших» звёзд продать яхты и открыть бизнес

https://static.news.ru/photo/c9a75c7c-49ca-11eb-beb7-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Фото: radio_julian/instagram.com

Звёзды, которые жалуются на нелёгкую жизнь в связи с пандемией, должны продать свои виллы и яхты и открыть бизнес, заявил певец Юлиан.

Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег, — сказал певец порталу Sobesednik.ru.

Сам певец в период кризиса открыл кафе «Русские вальсы» в Суздале.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети раскритиковали Владимира Преснякова и Наталью Подольскую за покупку новой квартиры на Кутузовском проспекте в Москве.