Певец Юлиан призвал «обедневших» звёзд продать яхты и открыть бизнес

Звёзды, которые жалуются на нелёгкую жизнь в связи с пандемией, должны продать свои виллы и яхты и открыть бизнес, заявил певец Юлиан.
Продайте лишнюю яхту или дачу, откройте бизнес! Не позорьтесь с рассказами о том, что у вас нет денег, — сказал певец
порталуSobesednik.ru.
Сам певец в период кризиса открыл кафе «Русские вальсы» в Суздале.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети раскритиковали Владимира Преснякова и Наталью Подольскую за покупку новой квартиры на Кутузовском проспекте в Москве.