Певец Ярослав Сумишевский похоронил погибшую в ДТП жену

https://static.news.ru/photo/41713d94-6a6f-11eb-aa00-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Исполнитель шансона Ярослав Сумишевский похоронил супругу Наталью на Химкинском кладбище в Москве. Тело молодой женщины было доставлено в столицу из Красноярска.

На похоронах присутствовали только самые близкие люди семьи, сообщает Teleprogramma.pro. О смерти супруги Ярослав Сумишевский сообщил на своей странице в Instagram 6 февраля.

Наташеньки нет больше с нами. Её сердце остановилось, — написал музыкант.

Наталья Сумишевская погибла в аварии под Красноярском, когда ехала вместе с супругом на его концерт. ДТП случилось 29 января, машина, в которой ехал артист, пошла на обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в автоцистерну.

Погиб также сидевший за рулём руководитель регионального Союза десантников Александр Гуляков. Жену Сумишевского доставили в ближайшую больницу, позже перевезли в краевую больницу Красноярска, но врачи не смогли спасти женщину. Певец остался с маленьким сыном Мирославом на руках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный певец Ярослав Сумишевский попал в смертельное ДТП по дороге на концерт в Красноярском крае. Сумишевский ехал на концерт в село Солгон Ужурского района, что в 165 км от краевой столицы.