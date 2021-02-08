Певец The Weeknd шокировал поклонников неудачной «пластикой»

https://static.news.ru/photo/0c832024-6a16-11eb-80be-96000091f725_660.jpg Эйбел Тесфайе Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Канадский музыкант Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал в соцсети фотографию, на которой предстал с лицевым протезом. Снимок артист никак не прокомментировал.

Поклонники музыканта были шокированы его внешним видом. Они решили, что поп-исполнитель стал жертвой неудачной пластической операции.

«Это неудачная пластическая операция?», «Вот что значит I can’t feel my face», «Зачем?» — прокомментировали они новый образ певца. Кроме того, поклонники сравнили его с лордом Фаркуадом из мультфильма «Шрек», а также со Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб».

Ранее The Weeknd появлялся на публике с перевязанным лицом и фальшивыми ушибами. Таким способом артист пародировал голливудских звёзд, которые готовы на многое ради своей популярности.

В июне The Weeknd перечислил $500 тысяч трём организациям, защищающим права афроамериканцев. Он также призвал своих коллег последовать его примеру, писал NEWS.ru.

В августе 2020 года музыкант стал обладателем главной награды премии MTV Video Music Awards 2020 (MTV VMA). Клип на его песню Blinding Lights признали лучшим в категории «Видео года». Композиция также выиграла статуэтку как лучшая песня в стиле R&B, писал NEWS.ru.