Певец Шура восхитился Моргенштерном

https://static.news.ru/photo/1ac038fc-8ee2-11eb-bf24-96000091f725_660.jpg Шура Фото: shuramedvedev/instagram.com

Певец Александр Медведев, больше известный под сценическим псевдонимом Шура, признался в любви к творчеству рэпера Алишера Валеева, он же Моргенштерн. По его словам, ему импонирует, как стремительно ворвавшийся на вершину популярности музыкант «прёт напролом».

По словам Шуры, «такого чувака не сшибить ничем». Особенно с учётом того, что у него есть способность эпатировать так, как другие не решаются.

Хабиб ему кинул что-то, типа, давай покультурнее. Я за это тоже. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть, — посетовал Шура в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, раскритиковавший рэпера, в чём-то прав. В остальном же, по его мнению, у Моргенштерна «всё весело».

Ранее, как писал NEWS.ru, Нурмагомедов поддержал бойца ММА Александра Шлеменко, который назвал Моргенштерна «чёртом» и «бесом». Он выразил надежду, что однажды в стране появится «какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов».

В свою очередь народный артист РСФСР Лев Лещенко поставил Моргенштерна и Нурмагомедова в один ряд, заявив, что они оба выходят за рамки допустимых норм.