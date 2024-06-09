Певец Шура сделал себе подарок на день рождения за 70 млн рублей Певец Шура купил на день рождения новую квартиру за 70 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шура (Александр Медведев)

Известный исполнитель 90-х Шура отпраздновал свой 49-й день рождения покупкой квартиры на Остоженке в престижном районе Москвы. Стоимость новой недвижимости превышает 70 млн рублей. Для приобретения столь существенного подарка он оформил ипотеку, сообщает телеканал НТВ.

Свою первую недвижимость, трехкомнатную квартиру, артист приобрел больше 20 лет назад за $100 тысяч, однако, как заявил артист, из-за незнания ряда юридических моментов при покупке жилья и нездорового образа жизни, он ее неправильного оформил, в результате чего недвижимость досталась другим людям.

15 лет я прожил в этой квартире. Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их. Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда я подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека, — признался артист.

Позже Шура взял в ипотеку новую квартиру за 40 млн рублей в элитном жилом комплексе на западе Москвы. Кредит он уже погасил и сейчас сдает ее.

Ранее актриса Екатерина Варнава купила квартиру в строящемся комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio грузинского поселка Гонио в 14 километрах от Батуми. Стоимость недвижимости составила около 15 млн рублей. По соседству находятся квартиры Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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