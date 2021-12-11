Певец Шура признался, что он не может иметь детей

Певец Шура признался, что не может иметь детей, об этом артист рассказал в интервью на шоу «Суперстар». Исполнитель признался, что за 46 лет жизни у него было множество романов, интрижек и влюбленностей.

Ту самую, с которой я мог бы идти по жизни рука об руку, я так и не встретил. Для меня самые близкие и родные — это две собаки Юся и Муха. Они даже всегда ждут своего хозяина в гримёрке, — рассказал Шура.

Он также рассказал о своих проблемах со здоровьем. По словам певцы, из-за своих пагубных привычек, ошибок молодости и продолжительной борьбы с раком он практически стерилен. Помимо этого, существует вероятность рождения ребенка с инвалидностью.

Ранее стало известно, что кинопродюсер Марк Рудинштейн заявил перед смертью, что у актрисы Елены Прокловой было множество партнёров в возрасте 14–15 лет. По его словам, артистка с юных лет была очень любвеобильной.

Кинопродюсер и актёр Марк Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом 17 ноября, а через некоторое время у него диагностировали инсульт. Он скончался 5 декабря, не приходя в сознание.