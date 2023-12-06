Певец SHAMAN: последние новости, концерты, извинения Шарлота, критика звезд Певец SHAMAN собрал полный зал на концерте в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN)

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) дал концерт во дворце спорта «Труд» в Иркутске вчера, 5 декабря. Артист собрал полный зал поклонников. Какие еще известны новости о музыканте, из-за чего перед ним хочет извиниться певец Шарлот?

За что певец Шарлот хочет извиниться перед SHAMAN

Арестованный музыкант Шарлот попросил передать его извинения SHAMAN и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Он пообещал, что извинится перед ними сразу же, как только они встретятся лично. Но поскольку музыкант будет находиться в СИЗО минимум до 24 января, он передал извинения через сотрудников.

До этого певец заявлял, что не признает SHAMAN ни композитором, ни автором песен. Кроме того, он вызывал его на музыкальную дуэль. А про Екатерину Мизулину выкладывал оскорбительную песню.

Почему артисты отказываются выступать с SHAMAN

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется SHAMAN. По его словам, исполнители видят неискренность коллеги на сцене. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

«Мы приглашали его и не раз и сюда [на „Золотой граммофон“], и на программы, которые делает „Русское радио“. Но, к сожалению, это его позиция. К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», — сказал Киселев на премии «Золотой граммофон».

Он отметил, что никогда нельзя «расчищать поляну для себя в ущерб другим». Также бизнесмен обвинил артиста в том, что он не помогает российской армии.

Как SHAMAN относится к критике в свой адрес

SHAMAN в ходе программы «Культурный шок» заявил, что положительно относится к критикующей его публике. По мнению музыканта, важно, чтобы люди не оставались к нему безразличны.

«Какая энергетика! Люди не поленились. Люди не просто комментарии пишут, люди делают еще и фильмы, пытаются разоблачить, докопаться. То есть люди дарят огромное количество энергии своей собственной. Это для меня показатель того, что равнодушных к моей персоне, моему творчеству нет», — прокомментировал SHAMAN.

Артист отметил, что относится к хейтерам как христианин: он стремится понять их судьбу и не осуждать.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Почему певца SHAMAN называют проектом Кремля

Недавно пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский призвал журналистов во время общения с артистом на премьере музыкально-патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь» не задавать «ангажированные и некорректные» вопросы, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Претензия пиар-директора прозвучала после того, как англоязычные журналисты поинтересовались у исполнителя, кем он считает себя в большей степени — певцом или «пропагандистом Путина».

Коробков-Землянский прервал представителей СМИ напоминанием о том, что информационным поводом для встречи с артистом является премьера спектакля, и попросил спрашивать о спектакле. Он заявил, что SHAMAN занимается творчеством, а не пропагандой.

Сам певец в недавнем интервью опроверг слухи о том, что он является проектом Кремля.

«Если я и проект, то только Ярослава Дронова. У SHAMAN есть один продюсер, и это Ярослав Дронов. Что касается песен, которые якобы кто-то пишет, якобы кто-то продюсирует, то, согласитесь, если бы такие люди существовали в природе, то они сразу бы проявили себя», — пояснил музыкант.

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