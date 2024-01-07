Певец SHAMAN: последние новости 7 января, концерты, райдер, Пугачева Певец SHAMAN выступит в Волгограде 15 и 16 января в «Волгоград Экспо»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) после новогодних праздников продолжит свои выступления по РФ с концертной программой «Я русский». Что об этом известно, какие новости о нем выходили в последнее время?

Что известно о ближайших концертах SHAMAN

Дронов в 2024 году продолжит свои сольные выступления во многих городах России. 8, 9 и 10 января SHAMAN даст концерт в Калуге во Дворце культуры КТЗ с программой «Я русский». Стоимость билетов начиналась от 3000 рублей.

12 января запланирован концерт в городе Ульяновск в дворце «Губернаторский». 14 января Дронов посетит со своей программой Саратов и выступит в ЛД «Кристалл». 15 и 16 января у SHAMAN запланировано мероприятие в Волгограде в «Волгоград Экспо».

Как SHAMAN впервые публично ответил Пугачевой

В 2013 году Дронов стал участником музыкального телешоу «Фактор А». Председателем жюри тогда была певица Алла Пугачева, которая не стала отдавать победу ему и предпочла другого конкурсанта.

Перед уходом из шоу Дронов произнес фразу «Вы обо мне еще услышите!». Недавно Пугачева в своих социальных сетях напомнила, что именно она тогда попросила сказать его эти слова.

Певец отреагировал на это высказывание народной артистки СССР в интервью программе «Культурный шок». Он пояснил, что, фразу «Вы меня еще вспомните» произносил тогда каждый участник шоу «Фактор А», и в его рамках это было абсолютно нормальным.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

«Так как сейчас я достиг определенного успеха, а интернет помнит все, мне это припоминается. Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется, это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», — заявил Дронов.

Как песня «Я русский» помогла прыгуну в высоту выиграть турнир

Прыгун в высоту Данил Лысенко, который в 2018 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине, занял первое место на турнире в Екатеринбурге, совершив победный прыжок под песню SHAMAN «Я русский», сообщает ТАСС.

«Я возвращался в спорт в августе 2022 года, прыгая под эту песню. Почему выбрал ее? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал «Я русский», меня проняло реально. Да и время сейчас такое, непростое«,- пояснил он.

Также спортсмен отметил, что на данный момент еще лично не знаком с исполнителем композиции Ярославом Дроновым.

Что SHAMAN рассказал про свой райдер

В интервью журналистке Popcake Юлии Залесских Shaman рассказал, что в его райдере нет ничего особенного, как, например, у многих других звезд российского шоу-бизнеса.

«У меня есть такой принцип — чем поднимаешься выше, тем наоборот, бытовой райдер должен быть сдержаннее. Можно зайти ко мне в гримерку, а потом в гримерку к музыкантам и понять, что райдер у музыкантов раза в три-четыре разнообразнее и шире чем у меня. У меня в гримерке стоит чай, кофе, вода, тарелка фруктов и салфетки», — пояснил он.

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