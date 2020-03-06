https://static.news.ru/photo/09a6dda4-5fcd-11ea-bbcb-fa163e074e61_660.jpg Пласидо Доминго Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Испанский оперный исполнитель Пласидо Доминго не будет выступать в лондонском Королевском театре оперы и балета. Решение было принято певцом совместно с администрацией учреждения.

Пласидо — выдающийся певец и артист, и мы очень благодарны за его поддержку и преданность на протяжении десятилетий, — заявили в театре.

Отмечается, что на этой неделе Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах. Он взял на себя полную ответственность за совершённые действия. В неподобающем поведении исполнителя обвинили 27 женщин. Последние заявили, что он неоднократно приставал к ним в гримёрках.

Ранее NEWS.ru сообщал об отказе оперного певца выступать на мероприятиях ОИ-2020 в Токио. Точные причины такого решения остались неизвестны.