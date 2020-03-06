Испанский оперный исполнитель Пласидо Доминго не будет выступать в лондонском Королевском театре оперы и балета. Решение было принято певцом совместно с администрацией учреждения.
Пласидо — выдающийся певец и артист, и мы очень благодарны за его поддержку и преданность на протяжении десятилетий, — заявили в театре.
Отмечается, что на этой неделе Доминго извинился перед женщинами, которые обвинили его в домогательствах. Он взял на себя полную ответственность за совершённые действия. В неподобающем поведении исполнителя обвинили 27 женщин. Последние заявили, что он неоднократно приставал к ним в гримёрках.
Ранее NEWS.ru сообщал об отказе оперного певца выступать на мероприятиях ОИ-2020 в Токио. Точные причины такого решения остались неизвестны.
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