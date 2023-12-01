Певец JONY: последние новости, личная жизнь, где сейчас, скандалы, концерты JONY взял премию «Золотой граммофон» за песню «Никак»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец JONY (Джахид Гусейнли)

Певец JONY (Джахид Гусейнли) стал обладателем премии «Золотой граммофон» за песню «Никак». Что известно о творческих планах артиста и его личной жизни?

Чем сейчас занимается JONY

В Москве 30 ноября состоялась XXVIII церемония вручения премии «Золотой граммофон». Статуэтки удостоились более 20 артистов, чьи песни в 2023 году оказались на верхней строчке хит-парадов в эфире «Русского радио».

Церемонию завершил исполнитель JONY, взяв награду за трек о любви «Никак». Номер артиста сопровождали декорации в стиле вестернов, в которые поместили танцовщиц.

«Эта победа — наша общая. Очень ценю», — обратился к поклонникам со сцены артист.

1 декабря у артиста в Москве запланирован концерт на стадионе «Live Арена». Также он примет участие в съемках новогоднего «Голубого огонька». Певец сейчас занимается выпуском именного журнал Jony by Sharden.

«Захотелось оставить какую-то частичку себя не только музыкой, но и рассказать про свой путь и, может быть, кого-то вдохновить своей историей. В журнале я расскажу потихоньку про истории своей жизни и, в первую очередь, о своем отношении к музыке — чем вдохновлялся я. Все снимки в нем — эксклюзив, по ним можно понять, как я менялся», — рассказал он в радиошоу «Мурзилки Live».

Что известно о личной жизни JONY

Артист в настоящий момент не женат. В одном из интервью он рассказывал, что встречался с девушкой в 20 лет, но отношения были непостоянными, а эмоции от расставания вылились в творчество.

На днях 27-летний певец признался, что готов к созданию семьи и считает своей главной мотивацией будущих детей. Исполнитель уточнил, что у него нет особых требований к потенциальной супруге.

«Ну, на все воля Божья, поэтому что тут загадывать. Любовь приходит без стука», — объяснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец JONY (Джахид Гусейнли)

В каких скандалах замешан JONY

Певец JONY оказался в центре скандала вместе с певицей Анной Asti во время выступления в одном из отелей Дубая в марте текущего года. Журналист Алена Жигалова в своем YouTube-шоу рассказала, что «людей мариновали в холле» несколько часов.

По ее словам, артист вышел на сцену только спустя четыре часа с начала мероприятия, что не понравилось присутствующим. Также в зале произошла путаница при рассадке гостей, из-за чего части зрителей пришлось покинуть мероприятие.

Сам JONY в эфире «Русского радио» признался, что старается обходить стороной конфликты. По его мнению, мужчины должны оставаться спокойными и терпеливыми при любых обстоятельствах, не устраивать скандалов и истерик.

Как JONY обрел популярность

Певец родился в азербайджанской семье в 1996 году. Вскоре родители вместе с ним и его братом перебрались на постоянное место жительства в Москву. Профессионального музыкального образования у JONY нет. Свои песни он начал выкладывать в социальные сети, после чего его пригласили в агентство по раскрутке молодых исполнителей. Тогда он стал впервые гастролировать.

Резкий рост популярности произошел, когда певец опубликовал композицию «Аллея». В сентябре 2019 года исполнитель выпустил песню «Комета», которая вскоре возглавила чарт в Apple Music и стала «визитной карточкой» певца.

Узнаваемость среди более старшего поколения исполнитель получил после участия и победы в шоу «Маска», где выступал в костюме Крокодила.

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