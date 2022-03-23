Певец Иванов ответил Пьехе на его слова о «лучшем исполнителе России»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что не стоит «излишне драматизировать» отъезд знаменитостей за границу. С его слов, одна «отъехавшая звезда» никак не отразится на сложившейся ситуации, пишет РИА Новости.

Это не главное. Все-таки, ну согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать погоду общую. Россия богата на таланты, богата на звёзды, и отъезд одной или даже нескольких звёзд не нужно...