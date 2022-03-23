Певец Иванов ответил Пьехе на его слова о «лучшем исполнителе России»

Российский музыкант Александр Иванов в беседе с NEWS.ru поблагодарил коллегу по сцене Стаса Пьеху за то, что тот назвал его «лучшим певцом» РФ. Спикер отметил, что с Пьехой они «давно знакомы» и знаменитый исполнитель действительно написал для Иванова стихи для композиции «Снова тебя забываю».
Всегда очень приятно, когда твой талант высоко оценивают, тем более такие состоявшиеся артисты как Стас Пьеха. Мне очень приятно от него это было слышать, узнать. Так то, между делом мы давно знакомы, и он действительно для меня написал стихи в песню «Снова тебя забываю». С удовольствием пою эту песню, исполняю на концертах, праздниках. И надеюсь, что в дальнейшем мы снова с ним посотрудничаем, выпустим может совместный дуэт, — заявил Иванов.
Накануне Пьеха
Ранее российский DJ Грув (Евгений Рудин) в беседе с NEWS.ru заявил, что музыканты Mixmaster Mike (Майкл Шварц, США), QBert (Ричард Квитвис, США), Владимир Фонарёв (РФ), DJ Fresh (Дэниель Стейн, Великобритания), дуэт Block & Crown (Нидерланды) являются лучшими диджеями мира.
Кроме того, стало известно, что итальянская рок-группа Maneskin, которая победила на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, не приедет в Россию в рамках мирового турне из-за ситуации на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. В этом году Maneskin проведут тур под названием Loud Kids Tour.