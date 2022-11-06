Певец и брат звезды Backstreet Boys скончался в Калифорнии Брат звезды Backstreet Boys Аарон Картер умер в возрасте 34 лет

Фото: MJT/AdMedia/Global look Press

Аарон Картер

Поп-певец и младший брат участника Backstreet Boys Ника Картера Аарон был найдем мертвым в своем калифорнийском доме. Артисту было 34 года. О смерти музыканта сообщили журналисты CNN со ссылкой на заявление департамента шерифа округа Лос-Анджелес. Экстренные службы узнали о случившемся в 11:00 по местному времени днем ранее, 5 ноября.

Номер 911 набрала домработница Картера. Она обнаружила тело музыканта в ванной. Портал TMZ передает, что после заявления женщины на место отправились детективы из отдела убийств. Однако пока нет никаких признаков того, что произошедшее носит преступный характер.

Картер стал известным в качестве совсем юного артиста в конце прошлого века. Он выпустил четыре сольных альбома. Первая пластинка вышла, когда музыканту было девять лет. Также младший брат участника Backstreet Boys, одного из самых известных бойз-бэндов поколения, прославился своими ролями в телевизионных шоу. В частности, он играл в сериале «Лиззи Магуайер» на телеканале Disney.

23 июня этого года не стало российской поп-звезды 1980-х и 1990-х Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый май». Артист скончался в результате острой сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.