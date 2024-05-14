Певец Бородин раскрыл, как изменился российский шоу-бизнес Певец Бородин: сейчас в шоу-бизнесе нужно самостоятельно набирать популярность

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Арсений Бородин

Российский шоу-бизнес изменился за последние годы, теперь артистам нужно самостоятельно набирать свою популярность, рассказал «360» певец Арсений Бородин. По его словам, раньше этим занимались продюсеры.

Прошли те времена, когда пришел дядя-продюсер, тебя взял и просто из тебя несуразного, глупого, капризного и с юношеским максимализмом взял и сделал суперзвезду. И ты, не прилагая усилий, просто поехал на гастроли такой красивый, — объяснил артист.

Певец отметил, что теперь артисты должны самостоятельно с помощью своего труда и таланта добиваться популярности. Например, участники различных телешоу и музыкальных проектов набирают свою аудиторию параллельно с проектом, поскольку информация очень быстро распространяется и потребляется в интернете.

Кроме того, за последние годы в шоу-бизнесе изменились инструменты, добавил Бородин. Сейчас главную роль играет не телевидение, а именно интернет и социальные сети, заключил певец.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что любой шоу-бизнес строится на «желтизне», скандалах и элементах с обнаженным телом. Он отметил, что кто-то из артистов цепляет зрителей вокалом, а кто-то — своим образом или бешеной хореографией в стиле Элвиса Пресли.