Певец Андрей Губин более месяца не выходит на связь с родными и знакомыми

https://static.news.ru/photo/a21ff386-1c56-11eb-9466-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: instagram.com/gubin_andrey__

Родные и коллеги певца Андрея Губина уже более месяца не могут выйти с ним на связь. В соцсетях и мессенджерах артиста последний раз видели 10 сентября.

Продюсер Губина Тарас Ващишин рассказал журналистам, что он не может дозвониться до артиста, известного своей склонностью к затворничеству, уже долгое время.

Я к нему не ездил, но никто не может дозвониться ему, к сожалению. У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет, — заявил Ващишин в эфире Пятого канала.

Как писал NEWS.ru, ранее Ващишин рассказал журналистам, что артист «просто устал от внимания». Кроме того, продюсер отметил, что Губин приостановил запись своего нового альбома, однако от самой идеи не отказался.