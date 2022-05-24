Певец Александр Маршал раскрыл размер пенсии Певец Александр Маршал заявил, что его пенсия составляет 12 тысяч рублей

Российский певец и экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец и экс-солист группы «Парк Горького» Александр Маршал заявил в программе «Антонимы», что получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. По его словам, он не может претендовать на надбавки для заслуженных артистов, поскольку проживает не в Москве.

У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту, — сказал музыкант в интервью.

Маршал уточнил, что долгое время жил в столице, однако позже решил перебраться в Подмосковье, поскольку «это тоже Россия». Именно тогда он лишился доплат. При этом выплаты он получает с 60 лет, поскольку успел подать документы до поднятия пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что Маршал обвенчался с молодой возлюбленной. Артист заявил, что он без ума от своей 28-летней спутницы. Музыкант добавил, что уже познакомился с родителями своей пассии и что избранница — «хороший человек», что для него главное.