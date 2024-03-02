Певец Александр Малинин заявил о готовности поехать на СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Малинин

Российский певец Александр Малинин заявил, что готов участвовать в спецоперации на Украине, пишет KP.RU. Его заявление последовало после обвинений саратовских депутатов в его адрес в том, что артист имеет недвижимость в Германии и за два года ни разу не высказался об СВО. По информации издания, депутаты Саратова хотели сорвать концерт 65-летнего исполнителя в этом городе, однако выступление все же состоялось.

Я живу в России, работаю здесь и плачу налоги. А что касается СВО, так я в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти Родину защищать, я готов, — сказал Малинин.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что российского певца Филиппа Киркорова вернули в эфир телевидения только после его поездки в ДНР. По его словам, народный артист построил карьеру на «скандалах и пересудах».

В декабре советского и российского актера театра и кино Михаила Мамаева не выпустили в эфир на ток-шоу «Привет, Андрей!» одного из федеральных телеканалов из-за бейсболки с флагом России. В своих соцсетях артист уточнил, что его попросили переодеться, однако он отказался, после чего вопрос с его выходом в эфир был окончательно решен.