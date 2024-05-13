Певец Акмаль рассказал, с кем еще хотел бы записать фит Акмаль признался, что хотел бы записать фит с Аней Лорак и Полиной Гагариной

Фото: NEWS.ru

Акмаль

Певец Акмаль на полях VII музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS рассказал, что хотел бы записать фит с Аней Лорак и Полиной Гагариной, передает корреспондент NEWS.ru. Артист напомнил, что его композиция с Юлией Карауловой участвует в номинации «Лучший дуэт», поэтому он хотел бы еще с ней поработать.

Акмаль также рассказал о неловком и смешном случае на концерте, где он решил спеть с одной из зрительниц на сцене. По его словам, девушка очень просилась на сцену и говорила, что умеет петь.

У меня был концерт в Казахстане буквально две недели назад. Я по своей дури решил пригласить девочку из зала, которая говорила, что мечтает стать певицей. Я говорю: «умеешь петь?», на отвечает «да». Она поднимается на сцену, и она [пела] мимо нот. Просто все. Было неловко, но и забавно, смешно, — рассказал он.

Ранее Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что не отдала бы за пару обуви больше 150 тысяч рублей. Она также рассказала, что носит российские бренды и даже масс-маркет.