Певцу Xolidayboy вручили повестку в военкомат во время гастролей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Xolidayboy

Российскому певцу и блогеру Ивану Минаеву, выступающему под творческим псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод, сообщает Telegram-канал Baza. Это случилось во время его гастролей по Ставропольскому краю.

Как передает канал, несколько дней назад председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подала заявление в полицию на Xolidayboy и призвала организаторов его концертов отменить гастроли. Это произошло из-за опубликованных в Сети видео, где артист называет себя украинцем и рассказывает о переживаниях из-за воссоединения Крыма с Россией.

Позднее продюсер музыканта Ульяна Почеко сообщила, что они подадут ответное заявление на Мизулину. По ее словам, видеоролики Xolidayboy записал еще до начала специальной военной операции на Украине. Почеко заявила, что глава Лиги безопасного интернета занимается травлей российских артистов для личного хайпа.

Ранее тиктокеру Дане Милохину пришла очередная повестка из военкомата, на этот раз по месту последней регистрации — в TikTok-хаус, расположенный в Московской области. Известно, что в настоящее время блогер находится в Дубае.