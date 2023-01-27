Певцу SHAMAN предрекли поворотный момент в творчестве из-за новой песни Продюсер Рудченко: SHAMAN заходил в шоу-бизнес не с патриотическим творчеством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Клип на новую композицию известного российского певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «Исповедь» сделан лучше, чем сама песня, ролик показывает изменения артиста, в котором видны его взгляды на будущее, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, это поворотный момент в творчестве музыканта и сейчас SHAMAN может вернуться к «истинному самому себе».

Он уловил патриотичное направление, жилку, которая в данный момент была в тренде и позволила ему выстрелить, что не получалось долгие годы. А сейчас, возможно, этим клипом и этой песней показывает вектор своего развития. Посмотрим, что он преподнесет, будет ли это творчество, которое он чувствует, или опять то, что по запросу времени. С одной стороны, это патриотично, с другой — глубоко духовно, но это не то творчество, с которым SHAMAN пытался зайти в мир шоу-бизнеса, — считает Рудченко.

Новый клип SHAMAN на композицию «Исповедь» менее чем за сутки собрал более 1,3 млн просмотров. Этот результат обеспечил ему лидерство на вкладке «В тренде» среди музыкальных видео.

Ранее солист группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал песню исполнителя SHAMAN «Встанем» гимном военной операции на Украине. Он подчеркнул, что композиция ушла в народ и стала ассоциироваться с подвигами российских солдат.