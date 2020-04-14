Певцов назвал главный плюс самоизоляции

https://static.news.ru/photo/31b05e3c-7e32-11ea-8f14-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал, чем занимается в самоизоляции.

Артист стал спать столько времени, сколько ему хочется, а ещё начал больше времени проводить со своей мамой.

У меня есть возможность видеться со своей мамой, которой в конце июня стукнет 92 года, видеться с ней столько, сколько я с ней не виделся последних лет 15, а может быть, и 20 лет, и это главное приобретение этой самой самоизоляции, — рассказал Певцов в эфире НСН.

По его словам, у него появилось много времени, чтобы «перезагрузить мозги». Актёр признался, что стал читать Ветхий Завет.

Ребята, надо останавливаться и мозгами, и сердцем, и душой. Такие перезагрузки человечеству даются Господом не зря. Хорош бежать, давайте успокоимся, — подытожил актёр.

Он посоветовал россиянам отдохнуть сердцем и душой, а также потратить время в самоизоляции на общение с родными и близкими.

NEWS.ru писал, что историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина. Он общался с ней на съёмках программы «Модный приговор».