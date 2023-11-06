Певца Xolidayboy призвали в ВС РФ: кто это, при чем тут Мизулина и СВО Тиктокеру Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тиктокеру и певцу Ивану Минаеву, известного под псевдонимом Xolidayboy, вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод. Что об этом известно, при чем тут Мизулина?

Что известно о тиктокере Xolidayboy

Минаев родился 2 мая 2000 года в Севастополе. В раннем возрасте ходил на уроки гитары, вокала и фортепиано. С отличием закончил музыкальную школу. В 2020 году переехал в Москву. Стал известен из-за видеороликов в TikTok, в которых выстроил себе необычный образ, используя макияж и цветные линзы.

В феврале 2021 года начал сольную музыкальную карьеру, выпустив песню «Помоги». Первую известность ему принес трек, выпущенный следом, в апреле того же года, под названием «Мармеладный дом». Одной из популярнейших композиций является песня под названием «Моя хулиганка». Дебютный альбом Xolidayboy «Божественная комедия» вышел в 2022 году.

Из-за чего у Xolidayboy произошел конфликт с Мизулиной

23 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что ей поступает много жалоб о концертном туре Минаева, который в своих социальных сетях негативно высказывался об СВО и принадлежности Крыма.

«Приходит много гневных писем о концертном туре некого Xolidayboy. После того как в соцсетях тиктокера были обнаружены проукраинские высказывания, жители Крыма (при этом он и сам родился в Севастополе) попросили его высказать позицию по вопросу проведения СВО, но получили отказ и концерт был отменен. Менеджер блогера, комментируя отказ поддержать нашу страну, заявила, что «они не идиоты», чтобы портить «себе репутацию из-за двух концертов». Теперь люди требуют отмены его тура по всей стране. И я с ними солидарна: с каких пор у нас поддержка СВО стала вредить «репутации», — заявила Мизулина.

Она подчеркнула, что направит материалы в правоохранительные органы с просьбой дать оценку высказываниям тиктокера.

25 октября продюсер музыканта Xolidayboy Ульяна Почеко заявила, что подает в суд на Екатерину Мизулину, потому что Минаев считает, что после ее публикации он потерял кучу денег и пострадала его репутация.

«Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности», — заявила Почеко.

Что произошло в аэропорту Минеральных Вод, как отреагировала Мизулина

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что Минаеву вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод.

Продюсер певца Ульяна Почеко после этого заявила, что адвокаты уже готовят жалобу на Екатерину Мизулину в СК РФ и СПЧ при президенте РФ.

По ее словам, видеозаписи, которые опубликовала Екатерина Мизулина, содержат лишь информацию о том, что Минаев родился на территории Украины. Кадры были записаны несколько лет назад — до начала СВО.

Мизулина в своем Telegram-канале отреагировала на информацию о том, что Минаеву вручили повестку.

«Как сообщает ряд каналов, тиктокеру Xolidayboy вчера в аэропорту города Минеральные Воды вручили повестку. Оказывается, он уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты. Ранее организаторы отменили его выступление в Крыму из-за неоднозначных высказываний по принадлежности полуострова и отказа высказывать позицию по теме СВО», — написала она.

Читайте также:

Названы молодые артисты, за которыми будущее России

Составлен список артистов, отреагировавших на возвращение Пугачевой в РФ

Шабутдинов в СИЗО: в чем обвиняют, кто еще в черном списке блогеров