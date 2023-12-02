Певца Шарлота доставили в суд в Самаре

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот

Музыканта Шарлота доставили в Кировский районный суд Самары, пишет Telegram-канал Mash. На заседании 2 декабря исполнителю могут избрать меру пресечения.

По информации Mash, в настоящий момент в Самаре, откуда родом Шарлот, идет слушание по делу певца. Как сообщалось ранее, в отношении исполнителя возбуждены два уголовных дела по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.

Артисту грозит до шести лет лишения свободы. Дело расследует Следственный комитет по Самарской области. Правоохранительные органы обратили внимание на Шарлота после сожжения им российского паспорта на камеру.

Молодой человек вернулся в РФ из Армении 22 ноября и сразу же был задержан в петербургском аэропорту Пулково. В сентябре музыкант заявлял, что готов вернуться на родину, и признавался, что долгое время заблуждался в отношении политических решений властей страны. Как он пояснил после задержания, причиной тому стали оппозиционные YouTube-каналы. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет».

В четверг, 30 ноября, стало известно, что после прибытия в родной город Шарлота доставили на допрос в Следственный комитет. А 1 декабря следствие подало в Кировский районный суд Самары ходатайство о заключении музыканта под стражу.