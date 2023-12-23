Певцу Иракли отказали во въезде в Молдавию Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ираклий Пирцхалава

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, сообщает телеканал ТВ-5. Отмечается, что артист прилетел для участия в нескольких новогодних корпоративах. Как пояснили в Погранслужбе, артист не соответствовал условиям въезда в страну.

За последние 24 часа 39 человек получили отказ во въезде в нашу страну. Лица, не имеющие разрешения на пересечение границы, не соответствовали условиям въезда в Республику Молдова, — пояснили в пресс-службе молдавских пограничников.

Исполнитель планировал выступить в праздничных мероприятиях в городах Оргеев и Бельцы — в первом недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу. Ее кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор — муж российской певицы Жасмин.

Ранее актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в Москву. В аэропорту Тбилиси его завели в самолет под пограничным конвоем. Директор артиста Табриз Шахиди заявил, что решение о запрете на въезд грузинские власти приняли по политическим причинам. Сам артист сообщил, что летел в Грузию на встречу с возлюбленной. По словам знаменитости, его развернули, потому что «испугались оппозиции».

До этого певцу Данко пришлось несколько дней провести в молдавском аэропорту. Он прилетел в страну, чтобы дать концерт в Кишиневе, но его задержали сотрудники таможни. Возлюбленная артиста Мария Силуянова заявила, что исполнителю запретили въезд в Молдавию из-за поддержки спецоперации на Украине.