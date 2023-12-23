Певца Иракли не пустили в Молдавию: при чем здесь Захарова и революционеры Певцу Ираклию Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию

Фото: Evgeny Filippov/Global Look Press

Ираклий Пирцхалава

Российскому певцу Иракли (Ираклию Пирцхалаве) отказали во въезде в Молдавию. Почему так произошло, при чем здесь президент страны Майя Санду, оппозиционеры-революционеры и представитель МИД России Мария Захарова?

Почему Иракли не пустили в Молдавию

В пресс-службе пограничной полиции журналистам информационного портала Newsmaker сообщили, что певца не впустили, поскольку он «не соответствовал условиям для въезда» в республику. При этом источники Canal 5 со ссылкой на организаторов концерта утверждают, что проблем с документами у Пирцхалавы не было.

«Известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока неизвестна», — сообщалось в эфире телеканала ТВ-5.

Что сказал Иракли о запрете на въезд в Молдавию

Пирцхалава рассказал KP.RU, что так и не узнал у пограничников причину отказа во въезде, предположив, что им поступило «указание сверху». Артист склонен думать, что оказался замешан в «каких-то политических играх».

«Я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас. Я ехал дарить людям счастье и любовь! И все. Но по какой-то причине сверху было дано указание не пускать».

Иракли рассказал, что девушка-пограничник «тепло его встречала и слегка даже с угрызением совести говорила, что не имеет права пустить», при этом признаваясь, что «очень любит» песни музыканта. По словам артиста, силовики попросили «не обижаться и обязательно возвращаться».

«То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз и именно на эти грандиозные события. Но, честно говоря, не понимаю, какую угрозу я мог нести», — сказал певец.

Артист переживает, что не встретился с поклонниками, однако считает, что «есть все шансы, что концерты удастся перенести на другие даты».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ираклий Пирцхалава

Связана ли ситуация с Иракли с политикой

СМИ пишут, что Иракли должен был выступить на праздничных мероприятиях в городе Оргееве, где недавно состоялись выборы мэра. Победу одержала Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский оппозиционный политик Илан Шор. Недавно партию «Шор» обвинили в угрозе государственной безопасности и запретили в Молдавии. Действующие власти обвиняли партию в попытке революции.

Комментариев со стороны властей по ситуации с российским певцом не поступало. Ранее молдавская сторона уже отказывалась впускать на свою территорию артистов, политологов, ученых, общественных деятелей и журналистов, являющимся гражданами РФ.

Например, в 2022 году в республику не мог попасть народный артист Молдавии Филипп Киркоров. В апреле 2023 года в Молдавию не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова, который прилетел в страну для участия в конгрессе «Дружба народов — 2023» в Гагаузии. Кишинев не смог объяснить, почему отказал во въезде российскому политику. Захарова заявила, что Москва расценивает отказ Минниханову во въезде в Молдавию как очередной недружественный шаг со стороны Кишинева, направленный на подрыв взаимоотношений двух стран.

В середине ноября 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишиневу нечего обсуждать с Москвой. По ее словам, у двух стран нет общих тем для диалога. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова молдавского лидера банальной ложью. Дипломат подчеркнула, что у двух государств сильные торговые отношения и обязательства друг перед другом.

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