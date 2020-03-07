https://static.news.ru/photo/297bc0e8-6051-11ea-a453-fa163e074e61_660.jpg Фото: actorsashapetrov/instagram.com

Актёр Александр Петров пришёл на день рождения к своему другу и коллеге Сергею Бурунову на день рождения с необычным подарком. Исполнитель роли Гриши Измайлова в «Полицейском с Рублёвки» подарил «полковнику Яковлеву» несколько футболок. На одной из них красуется надпись «Петров — гений», на второй «Саша Петров — лучший», а на третьей просто фотография самого Петрова.

Праздник состоялся 6 марта. В этот день Бурунову исполнилось 43 года. Актёр со своими друзьями и коллегами отмечал это событие в отдельном зале одного из столичных заведений. Видео с празднования и фотографию с именинником Петров опубликовал на своей странице в социальной сети.

Артист для съёмки дождался момента, когда в зале за столом не будет никого, и заявил, что он «один празднует день рождения Бурунова».

Отметили весело. Хорошо. Сергею Александровичу — 43, пили компот, в основном молчали, ели торт, разошлись. Видео в начале вечеринки, фото — в конце. Подарил подарок. На память. Чтобы было не грустно. Подарок мне показался забавным, — подписал Петров свой пост в Instagram.

На фотографии можно увидеть самого Бурунова с подаренной футболкой, Петрова и также присутствовавшего на празднике юмориста Гарика Харламова.

Как ранее писал NEWS.ru, российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя. Роль футболиста исполнил актёр Александр Петров. Автором сценария выступил Константин Челидзе. Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2020 года.