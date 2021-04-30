Петров назвал своё падение на ММКФ «приветом» Андрею Миронову

https://static.news.ru/photo/6d782654-a9ae-11eb-9312-96000091f725_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Александр Петров прокомментировал своё падение на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). По его словам, таким образом он передал «привет» знаменитому советскому актёру Андрею Миронову, намекая на известный эпизод картины «Бриллиантовая рука».

Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности на закрытии ММКФ, — написал артист.

Петров также сообщил, что получил приз зрительских симпатий 43-го ММКФ. По его словам, награда является для него «самой главной».

За неделю, что проходил ММКФ — с 22 по 29 апреля — прошло 447 киносеансов, на которых показали 210 фильмов. Посмотрели кино 32 тысячи человек. В прошлом году было меньше — 27 тысяч. Иностранных гостей было в три раза больше в этот раз. Они прибыли в Москву из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал к нам из-за рубежа. А в прошлом году их было всего 25 человек. На фестивале в этом году аккредитовано более 4200 гостей, включая представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что картина «Засранка» румынского режиссёра Андрея Хуцуляка получила главный приз 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия».