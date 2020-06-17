Петросян высказался о краже «его помощником» денег на похоронах Трушкина

https://static.news.ru/photo/10e03848-b083-11ea-b13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Евгений Петросян прокомментировал скандал с кражей на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Сообщения о том, что его представитель украл крупную сумму, он назвал провокацией. Шоумен подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

Не понимаю, о чём вы говорите. Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека, — цитирует 74-летнего артиста StarHit.

О воровстве рассказал ранее сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин. По его словам, мошенник представился помощником Петросяна и воспользовался доверчивостью присутствующих.

Самозванец по имени Николай сообщил всем, что юморист не смог лично приехать на прощание с Трушкиным, потому что боится заразиться коронавирусом, а потому прислал помощника. По словам пианиста, молодой человек никому не показался подозрительным, свободно общался с остальными участниками церемонии прощания и даже вызвался помочь нести гроб в церкви.

Позже выяснилось, что «помощник Петросяна» проник в салон автомобиля, принадлежащего главе ритуальной службы, и похитил оттуда 520 тысяч рублей. Когда на место прибыла полиция, молодой человек уже скрылся.

Сейчас его поиском занимаются правоохранительные органы. Они полагают, что у злоумышленника могут быть сообщники. В частности, подозрение стражей порядка вызвал автомобиль, в котором сидели неизвестные мужчины. Он был припаркован неподалёку от кладбища. Изучение записей с камер наблюдения осложняется тем, что все, кто пришёл на похороны, были в масках, писал NEWS.ru.

Писателя-сатирика Анатолия Трушкина, скончавшегося в возрасте 78 лет в результате заражения коронавирусной инфекцией, 12 июня похоронили на Митинском кладбище в Московской области. На похоронах присутствовали жена юмориста Наталья, его близкие родственники и друзья. В общей сложности прощание с сатириком посетили примерно 50 человек, в том числе художник Никас Сафронов и автор-исполнитель Юрий Лоза.