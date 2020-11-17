Петросян высказался о бедственном положении артистов в период пандемии

https://static.news.ru/photo/f10e580a-28b5-11eb-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юморист Евгений Петросян прокомментировал сообщения о бедственном положении, в котором оказались представители шоу-бизнеса из-за коронавирусных ограничений.

Артист заявил, что он не слышал подобных жалоб.

Не в курсе всего этого, — цитирует «Радио 1» Петросяна.

При этом он отметил, что поддерживать людей необходимо.

Ранее Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев.

Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте «новогодних огоньков» невыполнимой. Позднее, когда его пост вызвал шквал комментариев не только среди звёзд, но и политиков, артист прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Певец пояснил, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своей публикацией обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы», писал NEWS.ru.