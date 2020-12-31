Петросян выложил трогательное фото со своим маленьким «итогом года»

https://static.news.ru/photo/aa3a9736-4c2d-11eb-afe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян в марте 2020 года вновь стал отцом. Мальчика по имени Ваган родила его молодая супруга Татьяна Брухунова.

На своей странице в социальной сети знаменитый шоумен выложил трогательное фото с малышом.

В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года! — написал Петросян в социальной сети.

На фото маленький Ваган одет в красный костюм и новогоднюю шапочку. Отец бережно поддерживает малыша руками. Стоит отметить, что поклонники артиста бросились комментировать опубликованный снимок и отметили, что в 2021 году будут ждать от своего кумира новых достижений. В частности, многие фанаты намекнули, что сыну Петросяна нужно поскорее родить сестричку.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко, несмотря на нежелание общаться друг с другом, выступили в одном новогоднем эфире на телеканале «Россия 1». Правда, не совместно, как это бывало в былые годы, а по отдельности.

Тем не менее их номера незадолго до боя курантов разделяли всего несколько минут, а оба выступления были посвящены одной теме — детям.