Петросян вылечился от коронавируса

Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на CoViD-19. Результат — отрицательный, — написал юрист в Instagram.
О заболевании Петросяна стало известно 27 октября, в этот день артист почувствовал себя плохо. Первых симптомов болезни у юмориста не было, но он всё же сдал тест на коронавирус. После этого артиста увезли в больницу, но повторный тест показал, что Петросяну ничего не угрожает.
Поклонников Петросяна порадовала новость о том, что артист справился с болезнью. Они пожелали любимому артисту здоровья. «Евгений Ваганович, так держать!», — написали пользователи в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.