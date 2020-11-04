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Петросян вылечился от коронавируса

07:06, 05 ноября 2020 24
Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Петросян вылечился от коронавируса и получил отрицательные результаты теста. ОН выписался из больницы и чувствует себя лучше.

О состоянии артиста сообщил его адвокат Сергей Жорин.

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Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров. Сегодня пришли результаты повторного теста на CoViD-19. Результат — отрицательный, — написал юрист в Instagram.

О заболевании Петросяна стало известно 27 октября, в этот день артист почувствовал себя плохо. Первых симптомов болезни у юмориста не было, но он всё же сдал тест на коронавирус. После этого артиста увезли в больницу, но повторный тест показал, что Петросяну ничего не угрожает.

Поклонников Петросяна порадовала новость о том, что артист справился с болезнью. Они пожелали любимому артисту здоровья. «Евгений Ваганович, так держать!», — написали пользователи в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.

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