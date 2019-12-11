https://static.news.ru/photo/e6a43268-1c0e-11ea-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юморист Евгений Петросян отреагировал на служи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Он прервал молчание и ответил хейтерам, которые набросились на него с вопросами в Instagram .

В то время как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причём разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой, — написал он на своей странице.

После слухов о женитьбе 74-летний шоумен впервые появился на публике. Он посетил театр Олега Табакова. Однако вопреки ожиданиям подписчиков компанию ему составила не молодая супруга, а звёздный адвокат Сергей Жорин.

Пользователи поддержали артиста, заявив, что его жизнь, в том числе личная, всегда будет вызывать интерес, однако предостерегли его от повторения истории Джигарханяна.

Вы известная личность. И многими любимы. Поэтому Вас всегда будут обсуждать. Большинство людей просто не хотят, чтобы Вы повторили историю Джигарханяна. Простите за откровенность. Но у Вас похожие ситуации, — написал преданный подписчик.

Ранее эстрадная артистка Елена Степаненко прокомментировала новости о новой свадьбе своего бывшего мужа Евгения Петросяна. Она пожелала новоиспечённой семье счастья, писал NEWS.ru.