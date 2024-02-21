Петросян с повязкой на руке обратился к поклонникам Выписанный из больницы Петросян заявил, что сломал руку из-за гололеда

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обращение и рассказал о травме, из-за которой попал в больницу. По словам юмориста, он сломал руку, поскользнувшись на улице. Петросян появился на видео в повязке, поддерживающей правую руку.

Гололед у нас нынче. Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся. Так совсем было бы обидно, — сказал артист.

Он подчеркнул, что сломанная рука заживает. Артист добавил, что запланированный на начало марта концерт состоится.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, Петросяну провели операцию на руке после перелома предплечья со смещением. По информации источников канала, после операции юморист попал в реанимацию, артисту установили титановые пластины методом остеосинтеза, в рамках которого перелом соединяется фиксирующей конструкцией. Также сообщалось, что Петросяна ожидает период реабилитации после перевода в обычную палату.

До этого в Сети появилась информация о госпитализации сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. Утверждалось, что он попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Позднее стало известно, что врачи заподозрили у него онкологическое заболевание. Данная информация пока не подтвердилась.