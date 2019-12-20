Татьяна Брухунова, которую называют новой женой юмориста Евгения Петросяна, сделала серию публикаций из Германии. Фотографии и видео говорят о том, что пара счастливо проводит время в Кёльне.
Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня «как Тузик грелку». Для всех остальных: привет, и у меня всё отлично. Я не замёрзла. Здесь плюс 12, — говорится к подписи к снимку, который Брухунова разместила на своей странице в Instagram.
До этого спутница юмориста опубликовала фотографии Кёльнского собора, а позже в сторис Instagram появилось видео. В кадр попал и 74-летний Петросян, который выглядит моложе прежнего.
Сторис Instagram/bruhunova
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.