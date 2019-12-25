https://static.news.ru/photo/486ae328-fb78-11e9-96dd-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: mir_znamenitostei/instagram.com

Юморист Евгений Петросян не намерен заводить общих детей с молодой любовницей Татьяной Брухуновой, которую в Сети называют новой женой комика. Как рассказал его друг Георгий Терехов, об этом сам шоумен заявил в их личной беседе. На прямой вопрос о детях 74-летний юморист лишь отмахнулся.

Ты что, не дай Бог! Мне одной хватит уже, — процитировал ответ Петросяна Терехов.

Отношения шоумена с помощницей обсуждались в очередном выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале. Поклонники звёздной пары заметили, что Брухунова в соцсетях следит за новостями о воспитании детей и подписана на блог элитного перинатального центра.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Совсем недавно влюблённые вернулись из поездки в Германию, писал NEWS.ru.