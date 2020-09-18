Петросян признался, что Степаненко была инициатором развода

https://static.news.ru/photo/363c7cb4-fa02-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: instagram.com/petrosyanevgeny/

Юморист Евгений Петросян поделился с подписчиками в социальной сети Instagram, что брак с Еленой Степаненко развалился по её инициативе.

Накануне юморист выложил фотографию со своим сыном Ваганом.

Одна из подписчиц прокомментировала личную жизнь Евгения Петросяна. Она сообщила, что стало «модно выбрасывать за борт» ненужных жён, которые «отработали ресурс».

В ответ Евгений Петросян поделился, что он «не выбрасывал» бывшую жену из своей жизни, на самом деле это она стала инициатором разрыва. Он подчеркнул, что это произошло давно.

Это сделала она, притом давным-давно, — привели слова артиста на портале rueconomics.ru.

Как писал NEWS.ru ранее, Елена Степаненко поделилась воспоминаниями о том, как бывший муж Евгений Петросян объявил ей о желании развестись. По её словам, она не плакала. Вместе с тем произошедшее стало для неё большой неожиданностью. Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака.