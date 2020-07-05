Петросян пожаловался на Коклюшкина из-за оскорблений Брухуновой

https://static.news.ru/photo/9bbc9350-bf68-11ea-a737-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Евгений Петросян намерен через правоохранительные органы защищать честь своей молодой жены Татьяны Брухуновой. Он пожаловался в прокуратуру на оскорбление супруги, которое, по его мнению, нанёс сатирик Виктор Коклюшкин.

Автор многих монологов Петросяна, а также коллега по совместным номерам считает, что Брухунова артисту не пара. По мнению Коклюшкина, с ним рядом «должен быть надёжный товарищ», а не «обычная симпатичная девушка».

Евгений Ваганович был сильно возмущён. Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение её чести и достоинства, — прокомментировал StarHit адвокат артиста Сергей Жорин.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Невестой 74-летнего юмориста стала 30-летняя Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Об их отношениях стало известно за год до этого. На тот момент Петросян ещё состоял в браке с коллегой по сцене артисткой Еленой Степаненко.

Брухунова позже призналась, что роман с начальником начался ещё в 2013 году. Она считает, что не «уводила» юмориста из семьи, так как супруги на тот момент уже много лет не жили вместе. Тем не менее это не избавило новую жену Петросяна от нападок поклонников Степаненко. Не приняла Брухунову и дочь юмориста Викторина Петросян. Она недовольна тем, что отец отписал значительную часть имущества молодой супруге. Она считает, что новая жена юмориста вьёт верёвки из Петросяна, писал NEWS.ru.