Петросян попал в чёрный список ФНС за огромные долги по квартире

https://static.news.ru/photo/870028b0-45ef-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян задолжал сотни тысяч рублей по налогам за квартиру в Москве, из-за чего попал в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС).

Петросян должен в общей сложности 418 тысяч рублей — такую сумму налоговых сборов юморист должен был выплатить за прошлый год за единственный объект недвижимости в Москве, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Сколько же стоит квартира с такими налогами, — задаются вопросом авторы канала.

Ранее стало известно о финансовых проблемах у Петросяна из-за отсутствия концертов, отменённых в пандемию, и бракоразводного процесса с Еленой Степаненко, в результате которого все счета юмориста были арестованы.

В начале декабря 2019 года Петросян женился в пятый раз. Невестой 74-летнего юмориста стала 30-летняя Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Об их отношениях стало известно за год до этого. На тот момент Петросян ещё состоял в браке с коллегой по сцене артисткой Еленой Степаненко.

Как сообщал NEWS.ru, 75-летний Евгений Петросян отреагировал на слухи, которые ходят вокруг его личной жизни. Поводом стало то, что пользователи соцсетей постоянно критикуют как артиста, так и его избранницу за странный внешний вид и «бабушкин» стиль в одежде.