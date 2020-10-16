Петросян отреагировал на слухи о второй беременности молодой жены

https://static.news.ru/photo/11bb6e20-1043-11eb-801c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Артист Евгений Петросян в разговоре с журналистами отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым его молодая супруга Татьяна Брухунова, в этом году родившая юмористу сына Вагана, вновь беременна. Он подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности.

Слухи о ещё одной беременности Брухуновой появились из-за её снимков в социальных сетях. На них подписчики жены Петросяна якобы углядели у неё округлившийся живот. После этого пользователи Сети предположили, что у Вагана скоро появится братик или сестрёнка.

Эта информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка, — приводит слова Петросяна ФАН.

Как ранее писал NEWS.ru, жена Петросяна опубликовала на своей странице в соцсети снимок заснувшего сына. Брухунова пояснила, что ребёнок заснул, «не дождавшись родителей с работы».

Избранница юмориста не бросила работу даже после появления в семье ребёнка. Сына Петросян показал публике в день своего 75-летия. По слухам, его выносила супругам суррогатная мать, но Брухунова заверила подписчиков, что сама рожала ребёнка.