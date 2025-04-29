Петросян отреагировал на слухи о лишении старшей дочери жилья в Москве Петросян не стал комментировать слухи о выселении дочери из квартиры в Москве

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян отказался комментировать слухи о том, что лишил старшую дочь жилья в Москве. Так в разговоре с NEWS.ru он ответил на вопрос о выписке 56-летней родственницы из столичной квартиры через суд.

Ничего комментировать не буду, — сказал артист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Петросян через суд выписал свою 56-летнюю дочь от первого брака Викторину из московской квартиры. По данным канала, речь идет об апартаментах на Ростовской набережной площадью 34 квадратных метра и стоимостью 20 млн рублей. Mash информировал, что артист давно не общался со своей дочерью, а та даже не поздравляет его с днем рождения.

До этого сообщалось, что 36-летняя супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассматривает возможность родить еще одного ребенка. По словам близкой родственницы, женщина тщательно следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинские обследования, готовясь к потенциальной беременности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что долг Брухуновой по коммунальным платежам превысил отметку в 300 тысяч рублей. По его данным, она годами не платила за ЖКУ в своей элитной квартире, которая находится в центре Москвы. Стоимость недвижимости оценивается в 440 млн рублей.