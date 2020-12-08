Петросян считает, что протест Меладзе против «огоньков» обидел зрителей

https://static.news.ru/photo/60ccdaa2-397a-11eb-a43d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юморист Евгений Петросян высказался относительно призыва певца Валерия Меладзе, который попросил звёзд шоу-бизнеса игнорировать новогодние «огоньки», чтобы привлечь внимание власти к проблемам артистов, оказавшихся в бедственном положении из-за пандемии.

Он защищал не себя, он обеспеченный человек, у него бизнес есть, всё у него нормально. Он за артистов. Вот Пригожин их насчитал 600 тысяч человек на страну, они же без работы, без единой копейки сидят! У них не было никакой подушки безопасности, как теперь говорят. У них ничего не было, как они должны идти в другие профессии и зарабатывать себе на насущную жизнь? Вот о чём он говорил, — высказался юморист в интервью Вячеславу Манучарову.

Он назвал несправедливым решение властей, которые отменили концерты, но оставили театры работать. Петросян не понимает, чем одни артисты хуже других, почему музыканты и вокалисты должны перебиваться с хлеба на воду.

Юморист считает, что Меладзе хотел указать на существующую проблему, но его воззвание не сработало. Кроме того, телезрители могли не увидеть ежегодные «огоньки».

Получилось неправильно. Получилось с другим смыслом, что он в результате хочет обидеть телезрителей, — отметил Петросян.

Он подчеркнул, что сам принял участие в съёмках новогодней программы. Нестабильная ситуация в стране не может помешать радости от встречи Нового года.

Как писал NEWS.ru, художник Никас Сафронов считает, что на «голубых огоньках» должны выступать Ирина Отиева, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова и Валерий Меладзе. Он уверен, что основные потребители «огоньков» — это люди брежневской эпохи, которые хотят видеть артистов, вызывающих у них уважение.

Ранее юморист Владимир Винокур не поддержал идею бойкотирования новогодних шоу. Он подчеркнул, что зрители никак не относятся к запрету концертов во время пандемии.