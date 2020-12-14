Темперамент подвёл: Петросян объяснил слова о заживо сгнившем Джигарханяне

https://static.news.ru/photo/67f64bbc-3eb4-11eb-a699-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Шоумен Евгений Петросян объяснил свои резкие высказывания о последних днях жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По его словам, он поддался своей эмоциональности во время интервью, в ходе которого и прозвучало заявление, что артист «сгнил, лёжа в постели» в адских болях и муках.

По словам Петросяна, перед интервью для YouTube-проекта Вячеслава Манучарова была договорённость беседовать только о творчестве. Однако тот начал «вытаскивать» из шоумена совершенно другие темы.

Тогда Петросян, поддавшись импульсивности в рассуждениях о тенденциях современных медиа копошиться в «грязном белье», вспомнил рассказ знакомого, который незадолго до интервью поведал о последних днях Джигарханяна, утверждая, что находился в тот момент в одной больнице с артистом.

Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека. <...> Я просил не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения для меня не подтверждены и говорить о них я не имею права, — объяснил Петросян ситуацию своим подписчикам в Instagram.

Манучаров, добавил он, пообещал вырезать часть беседы о Джигарханяне и показать смонтированное интервью. Однако «ловкий Вячеслав» не только не сделал этого, но ещё и «договорился с Первым каналом и, видимо, продал им на растерзание» это интервью, заявил шоумен. Он подчеркнул, что давал интервью только для YouTube, а не для федерального канала, так как никогда в подобного рода передачи не ходил, потому что считает их «безумием сегодняшнего дня».

Он попросил у всех прощения за ситуацию, отметив, что «таким беспределом мы достигли дна».

Как писал NEWS.ru, в ходе интервью Петросян после вопроса о своём разводе после 30 лет брака эмоционально заявил, что не хотел бы повторять судьбу Джигарханяна, который «сгнил, потому что никто к нему не подходил». Он выразил сожаление, что журналисты об этом не говорят, поскольку им нужно только «считать чужие деньги, которых не существует».