Петросян объяснил необходимость лечения под капельницей

https://static.news.ru/photo/32b40f22-5415-11eb-a972-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский юморист — 75-летний Евгений Петросян — поделился секретом своей хорошей формы и бодрости. Комик следит за своим здоровьем и поддерживает организм регулярными курсами лечения в одной из клиник Москвы.

Каждый год (а желательно, дважды в год) я укрепляю сосуды капельницами <...> Здесь мне просчитывают точно необходимый состав лекарств в зависимости от текущего состояния организма. Он, организм, многое нам подсказывает. Надо только уметь распознавать его сигналы, — написал артист на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне супруга юмориста Евгения Петросяна, молодая мама Татьяна Брухунова, решила поделиться с подписчиками советами по красоте и поведала, как правильно ухаживать за собой. Она призналась, что так долго не писала ещё ни один пост и постаралась ничего не упустить. Брухунова всегда делает двойное очищение.

Сначала она использует гидрофильное масло, а потом пенку для умывания. Два раза в неделю женщина пользуется пилингом, но самым важным этапом ухода за лицом она назвала эссенцию, которая готовит кожу перед нанесением более плотных средств.

Свадьба на тот момент 74-летнего шоумена и его 30-летней помощницы состоялась в 2019 году. Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать, сообщал NEWS.ru.