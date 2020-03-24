https://static.news.ru/photo/775c4b6e-6e18-11ea-aa6c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Евгений Петросян выразил недовольство тем, как Степаненко обращается с их общим имуществом. Артист опасается, что бывшая супруга «разбазаривает» дорогие вещи.

Речь идёт о статуэтке, которую юморист когда-то привёз из Израиля и заплатил за неё порядка 200 тысяч рублей. Это барашек, который есть дома и у мировых знаменитостей, пишет KP.RU. Её Петросян увидел на снимке, где Степаненко позирует в обнимку с Бузовой.

Статуэтка якобы исчезла, а позже появилась у бывшей жены артиста. Эксперты между тем так и не завершили оценку общего имущества, о чём рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. Поэтому появление статуэтки вне дома выглядит, по словам юриста, вдвойне странным.

К тому же, как говорит Жорин, Степаненко после каждой встречи чуть ли не обыскивает Петросяна на предмет исчезновения ценностей.

Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена имущество просто разбазаривает. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко её Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи? — задался вопросом адвокат.

Степаненко на обвинения пока не ответила. Она увлечена подготовкой нового совместного проекта с Бузовой, который будет называться «Ещё не вечер». Транслировать передачу будет телеканал «Россия 1».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на телеканале «Россия 1». Её соведущей станет Ольга Бузова.