Петросян и Степаненко выступили в одном новогоднем телеэфире

https://static.news.ru/photo/9ba0d13e-4b80-11eb-ae1d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Шоумен Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко, несмотря на нежелание общаться друг с другом, выступили в одном новогоднем эфире на телеканале «Россия 1». Правда, не совместно, как это бывало в былые годы, а по отдельности.

Тем не менее их номера незадолго до боя курантов разделяли всего несколько минут, а оба выступления были посвящены одной теме — детям. Праздничный эфир уже увидели жители регионов в тех часовых поясах, которые встретили Новый год раньше остальных.

Первой на сцену вышла Степаненко. Вместе с юмористом Андреем Бариновым и детским музыкальным ансамблем «Домисолька» она исполнила песню, посвящённую самоизоляции, удалённой работе и дистанционному обучению.

Стала чаще, признаю, // видеть я ребёнка. // Как сближает всю семью // эта удалёнка, — спела Степаненко.

Через пару номеров бывшую супругу на сцене сменил Петросян. В паре с Еленой Воробей он сыграл самого себя, исполнив композицию про своё отцовство в 75-летнем возрасте и про маленького сына Вагана, рождённого в новом браке со своей помощницей Еленой Брухуновой.

Интересным нюансом обоих номеров стала и другая перекрёстная ассоциация. Воробей в совместном с Петросяном номере весьма убедительно пародировала примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву. В то же время образ Баринова, запевавшего куплеты со Степаненко, был очень похож на мужа певицы шоумена Максима Галкина, при этом они перепели на новый лад песню «То ли ещё будет», которую в оригинале исполняла Пугачёва.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Николай Басков возглавил рейтинг самых востребованных артистов на телевизионных «голубых огоньках». Статус исполнителя был определён по степени близости его выступления к новогоднему поздравлению президента. К слову, именно он в паре с телеведущим Андреем Малаховым стал распорядителем телевизионного вечера, в рамках которого выступали Степаненко и Петросян.