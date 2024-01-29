Петр Дранга рассказал об отношениях с Дарьей Мороз Музыкант Дранга: с Дарьей Мороз у меня несколько творческих проектов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Петр Дранга

Музыкант, продюсер и актер Петр Дранга рассказал, что с актрисой Дарьей Мороз его связывают несколько творческих проектов, сообщает StarHit. Издание отмечает, что слухи о личных отношениях музыканта и актрисы появились в феврале прошлого года.

Как пишет издание, поклонники заподозрили, что артистов связывают более чем дружеские отношения после совместного появления пары на премьере очередного сезона сериала «Содержанки». Тогда Дранга и Мороз охотно позировали в обнимку, а музыкант подарил актрисе огромный букет роз. По словам продюсера, после первой совместной работы над спектаклем «Фрида» они с Мороз вместе работают сразу над несколькими творческими проектами.

Это было вполне ожидаемо. <...> Родилась куча других идей и новых спектаклей, которые я продюсировал на тот момент. И мне, конечно, было удобно воплощать эти идеи с потрясающей артисткой, с которой я уже знал, как работать, — объяснил Дранга.

В частности, по его словам, актриса предложила ему написать музыку к ее первой режиссерской работе — сериалу «До и после», что он и сделал с большим удовольствием. При этом, как отмечает издание, в ходе работы артисты демонстрировали нежные чувства друг к другу: выходя в свет, обнимались и держались за руки, выкладывали совместные фото и оставляли трогательные послания друг другу в соцсетях.

Ранее Дарья Мороз рассказала, что влюблена. Также актриса призналась, что больше не планирует сниматься в постельных сценах.