Песня на стихи Захаровой получила «Золотой граммофон»

https://static.news.ru/photo/31ba8576-3d16-11eb-8af8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/valeriyaofficial/youtube.com

Песня «До предела», слова для которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, получила премию «Золотой граммофон». Её исполнили певица Валерия и продюсер Максим Фадеев.

Невероятно!!!! Только что песня «До предела» в исполнении Валерии и Макса Фадеева получила премию «Золотой граммофон»! Ура! — написала Захарова в Facebook.

Она также выложила фото и видео исполнения этой песни.

Я делаю всегда всё поздно/Теряю, будто в первый раз/Свою любовь, и вот бесслёзно/Опять давлю из всех на газ, — говорится в первом куплете.

Как писал NEWS.ru, стихи на эту песню были написаны ещё полтора года назад, но ждали возможности выйти в свет. Захарова вспоминает, что Фадеев взял её текст, «сделал потрясающую музыкальную композицию» и прислал ей на день рождения. А спустя какое-то время он сообщил, что споёт её вместе с Валерией.

Захарова пояснила, что изначально стихи носили чисто женский характер, так как писала она о своих чувствах. Но Фадеев попросил её изменить текст так, чтобы там была и мужская часть. Над этим Мария Захарова трудилась полтора месяца.

Это не первый текст, написанный Захаровой для артистов. Её песни уже исполняла Катя Лель. Также известно о выходе новой песни «Я слишком тебя любила», которую должна спеть Любовь Успенская.