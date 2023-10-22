Стало известно, какие звезды выступят на новогодней «Песне года» KP.RU: в «Песне года» не появятся уехавшие из РФ Леонтьев и Орбакайте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На телевидении уже стартовали съемки традиционных новогодних шоу, сообщает KP.RU. По данным издания, в этом году в развлекательной передаче «Песня года» не появятся уехавшие из России Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Показ праздничного шоу, которое пройдет уже в 52-й раз, запланирован на 1 и 2 января на телеканале «Россия 1».

Ведущими передачи снова станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева, а среди участников заявлены SHAMAN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Анна Асти, Лолита, Ваня Дмитриенко, Клава Кока, Люся Чеботина, Ирина Дубцова и многие другие. Артисты исполнят свои самые популярные композиции уходящего 2023 года.

Также в списке участников заявлен Александр Ревва. Однако с прошлого года его сольные концерты в России отменили, так как участники СВО в регионах выступали против выступлений певца. Сейчас, по информации KP.RU, юморист под псевдонимом Артур Пирожков выступает в Дубае. Появится ли он в новогоднем выпуске «Песни года», неизвестно.

Ранее появилась информация о гонорарах российских исполнителей, которые они запрашивают для выступления на новогодних корпоративах. Так, самыми дорогостоящими артистами стали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина. Цена их выступлений начинается от 7 млн рублей.