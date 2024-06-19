Песня для Путина и Кима, гордый ответ Киселеву: новости о SHAMAN 19 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

В Северной Корее специально для лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына спели песни российских исполнителей. Чем SHAMAN удивил своих поклонников в Туле, какая его песня прозвучала во время визита Путина в КНДР и как артист ответил продюсеру Киселеву?

Какую песню SHAMAN спели Путину в КНДР

В ходе концерта в честь визита президента России Владимира Путина в КНДР корейская певица исполнила песню SHAMAN «Встанем». Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта.

Программу открывали гимны двух стран. Затем артисты КНДР исполнили ряд русских песен, в том числе «Священная война», «С чего начинается Родина», «Нам нужна одна победа». Помимо этого, прозвучали и хиты современных исполнителей — Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ».

Как пишет корреспондент «Коммерсанта», который присутствовал на концерте, Путин под песню «Встанем» «смущенно посмотрел на коллегу» и встал. Вместе с ним встал весь зал.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Как SHAMAN ответил на критику Киселеву

Как отмечает «Клео», музыкальный продюсер, глава «Русской медиагруппы» Владимир Киселев неоднократно резко высказывался в адрес Ярослава Дронова. Киселев считает SHAMAN недостаточно патриотичным, «нерукопожатным» и не выдающимся.

Ранее Дронов никогда не отвечал на эти выпады. Впервые он прокомментировал их только на церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — ответил SHAMAN на вопрос NEWS.ru.

Как SHAMAN удивил своих поклонников в Туле

17 июня на концерте в Туле SHAMAN поразил своих поклонников, внезапно начав вытирать пол у себя под ногами. Он заверил зрителей, что «менять профессию не планирует».

«Прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — объяснился певец.

Вероятно, Ярослав решил протереть скопившийся на сцене конденсат, чтобы не поскользнуться во время выступления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Где сейчас выступает SHAMAN

С начала 2024 года Ярослав Дронов практически без перерывов выступает по всей России. В некоторых крупных городах, где его концерты пользуются популярностью, он выступил дважды, а в Ростове-на-Дону даже три дня подряд — 2, 3 и 4 апреля.

В июне у SHAMAN продолжается тур: 19 июня он выступает в ДК «Родина» в Химках, 20 июня — в ДК «Яуза» в Мытищах, а затем после короткого перерыва он 25 июня предстанет перед зрителями в ДК «Подмосковье» в Красногорске и затем в ДК «Октябрь» в Подольске.

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